Blood Red Sky: nuovo trailer dell’action horror di Netflix in arrivo il 23 luglio

Presentato poco tempo fa durante la Netflix Geeked Week con un teaser trailer, arriva ora la data ufficiale (23 luglio) e un nuovo trailer per Blood Red Sky.

29—Giu—2021 / 10:40 AM

I cacciatori diventano prede nell’action horror diretto da Peter Thorwarth con protagonisti Peri Baumeister e Dominic Purcell: Blood Red Sky. Ecco il nuovo trailer (sia in versione originale che in italiano), che ci svela anche la data d’uscita sulla piattaforma Netflix: il 23 luglio.

Questa la sinossi ufficiale:

Nadja e il figlio di 10 anni si trovano a bordo di un volo notturno dalla Germania verso New York, quando un gruppo di terroristi prende con la forza il controllo dell’aereo, mettendo in pericolo la vita dei passeggeri. Improvvisamente Nadja si trova davanti a una scelta impossibile: deve decidere se scatenare il lato oscuro in lei e salvare il figlio, ignaro del mostro che si nasconde dentro sua madre.

Potrebbe interessarti anche: