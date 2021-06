Xbox Cloud Gaming: aggiunta compatibilità con PC e dispositivi Apple

Microsoft ha annunciato il potenziamento del servizio Xbox Cloud Gaming tramite dell’hardware di Xbox Series X, così da offrire una qualità maggiore durante l’esperienza di gioco. Questo è uno dei passi che Microsoft ha in programma per continuare a migliorare il suo pacchetto servizi.

L’articolo sul sito ufficiale parla di un potenziamento dei datacenter di Microsoft con l’hardware Xbox più veloce e potente, così da offrire caricamenti veloci, frame rate migliore e una qualità altissima, raggiungendo i 1080p e fino a 60 fps.

Partendo da oggi quindi, Xbox Cloud Gaming è disponibile per tutti gli iscritti all’Xbox Game Pass Ultimate su Windows 10, iPhone e iPad (attraverso browser) in 22 nazioni. Per entrare e provare subito il servizio, basta andare su xbox.com/play, fare il login e giocare immediatamente.

L’articolo poi prosegue dicendo:

Mentre portiamo giochi su più dispositivi, stiamo evolvendo il modo in cui potete giocare giochi. Ad oggi un giocatore ogni sei che gioca tramite cloud sta usando i controlli touch custom che sono attivi per più di 50 giochi – uno che personalmente adoro è Minecraft Dungeon. E certamente, potrete giocare videogiochi via cloud usando il vostro Xbox Wireless Controller, o uno dei tantissimi controller supportati.

Ricordiamo che il servizio Xbox Cloud Gaming, ora disponibile per tutti gli iscritti all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, utilizza il cloud save, permettendovi di giocare su una piattaforma e poi spostarvi sull’altra immediatamente, senza perdere salvataggi e proseguendo le vostre partite.

Oggi segna una pietra miliare nel nostro viaggio per portare l’esperienza Xbox a tutti i videogiocatori, e non vediamo l’ora di vedervi giocare. Ricordo 3 anni fa, la prima volta che ho preso un telefono e giocato un gioco in cloud, usando i controlli touch. È qualcosa che non si scorda facilmente, quando la bellezza della grafica mista alla creatività della tecnologia permettono di creare qualcosa di veramente magico.

Xbox Cloud Gaming: Now Running on Xbox Series X; Expanded PC and Apple Device Availability (news.xbox.com)