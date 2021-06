Transformers: Rise of the Beasts – Ron Perlman sarà la voce di Optimus Primal

Ron Perlman sarà la voce di Optimus Primal in Transformers: Rise of the Beasts, si tratta del leader dei Maximals.

Collider ha rivelato che a dare la voce al personaggio di Optimus Primal in Transformers: Rise of the Beasts ci sarà il popolare attore Ron Perlman. Il character è il leader dei Maximals, e Perlman ha già dato voce al personaggio nella serie animata Transformers: Power of the Primes.

In tutto ciò Peter Cullen sarà ancora la voce di Optimus Prime, e poi ancora ci saranno nel cast Anthony Ramos (In the Heights) e Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah). Mentre la regia è stata affidata a Steven Caple Jr. (Creed II), e la sceneggiatura è di Darnell Metayer e Josh Peters, che hanno lavorato su una prima stesura di Joby Harold.

ll protagonista di questo nuovo lungometraggio sarà Anthony Ramos. Il personaggio di Ramos sarà Noah, un militare veterano, considerato come un eroe vulnerabile, che ha commesso diversi errori nella vita, e che è abbastanza giovane per trovare redenzione, cosa che farà grazie al supporto di Optimus Prime (che avrà la voce di Peter Cullen). I villain principali del film saranno i Terrocons. Nel film compariranno anche i Maximals ed i Predacons. Nel nuovo lungometraggio ci sarà anche Bumblebee.

Il film uscirà il 24 giugno 2022.