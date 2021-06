Suicide Squad: rivelati diversi cambiamenti rispetto al film originale di David Ayer

Nightwing: il film non è stato cancellato, rivelati alcuni dettagli sulla trama

Nightwing: il film non è stato cancellato, rivelati alcuni dettagli sulla trama

Smallville: in sviluppo una serie animata con Tom Welling

Smallville: in sviluppo una serie animata con Tom Welling

Supereroi LGBTQ+: quelli da scoprire per il Pride Month

Supereroi LGBTQ+: quelli da scoprire per il Pride Month