RAM DDR5 messe in vendita da Amazon, ma non ci sono schede madri adeguate

L’arrivo delle RAM DDR5 è ormai sempre più vicino, in quanto sempre più aziende stanno puntando su questo mercato del futuro e offriranno ai consumatori le nuove tecnologie al più presto. Mentre alcuni produttori sono già riusciti a preparare i primi modelli, Amazon ha recentemente permesso ai clienti di acquistare le prime RAM DDR5.

Parliamo di due banchi realizzati da Teamgroup, un totale di 2 banchi da 16 GB l’uno che riescono già a supportare gli ottimi 4.800MHz, anche se c’è da considerare che le RAM DDR5 dovrebbero riuscire a raggiungere invece nel futuro cifre fino agli 8.400GHz. Amazon US ha permesso ai clienti di acquistare i suddetti banchi, promettendo una data di consegna compresa nel mese di luglio, anche se sorge un problema non indifferente.

Mentre i lavori per le RAM DDR5 vanno a gonfie vele, e i primi modelli vengono già commercializzati, non ci sono attualmente schede madri che supportino i nuovi banchi, il che li rende purtroppo per il momento pressoché inutili. C’è da dire che non si tratta per forza di una mossa errata, in quanto queste sono state poste sulla piattaforma con il prezzo di 310,99$, prezzo che potrebbe lievitare a dismisura con l’arrivo di nuovi banchi, per non parlare dell’impatto negativo che le DDR5 potrebbero avere sulle DDR4.

Mentre non sono ancora disponibili delle schede madre adeguate, possiamo di conseguenza confermare che si tratta di un acquisto alquanto lungimirante, e che i prezzi reali delle GDDR5 con l’arrivo delle prime schede madri in grado di supportare i nuovi banchi di RAM potrebbero premiare particolarmente coloro che hanno adottato questa particolare scelta.

Ponendo le nuove GDDR5 di Teamgroup in un confronto diretto verso le GDDR4, come confermato sulle pagine di PCGamesN ci si trova davanti a un prezzo all’incirca raddoppiato, prendendo in considerazione ovviamente in entrambi i casi due banchi da 16 GB per un totale di 32 GB.