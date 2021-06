Netflix abilita la riproduzione dei download in corso su Android

Netflix ha introdotto per gli utenti Android una feature particolarmente interessante, dedicata in particolar modo a tutti gli utenti che non dispongono per un motivo o per un altro di una connessione performante, che si tratti dell’utilizzo dei dati su telefono o di un Wi-Fi.

Da adesso è infatti disponibile la possibilità di guardare film e serie scaricati anche solo in parte sulla piattaforma, sfruttando l’aggiunta disponibile già da svariati anni. Anche se i download non risulteranno completati, sarà possibile riprenderli in un secondo momento, e visionare nel mentre quanto scaricato sul proprio dispositivo.

Nonostante non si tratti di una novità particolarmente rivoluzionaria per la piattaforma, fa sicuramente piacere sapere che gli utenti hanno ora modo di iniziare ad ammirare un determinato titolo anche se manca poco al download, e in altre circostanze si sarebbero trovati solamente in una situazione frustrante.

Come specificato sulle pagine di Gizmodo, si tratta di una feature che sta venendo inclusa nell’app proprio in queste ore, di conseguenza potreste non riuscire ad utilizzarla fin da subito. L’azienda ha specificato che questa è infatti già disponibile per Android, e che inizierà a testare una versione dedicata a iOS nel corso dei prossimi mesi. Non è confermato attualmente che questa verrà resa effettivamente disponibile, e non c’è alcuna finestra di lancio, ma è possibile che arrivino comunicazioni ufficiali in merito dopo le fasi di testing.

In seguito all’annuncio, sul blog ufficiale di Netflix è stata esposta una simpatica dichiarazione in merito a questa particolare feature resa disponibile dall’azienda:

Mentre si sta su un lungo volo, o per i lunghi tragitti, le serie e i film scaricati possono rendere ogni momento più divertente. Conosciamo la delusione di quanto ti rendi conto che il tuo download non è stato completato a causa di un Wi-Fi inaffidabile o di un piano dati finito.

