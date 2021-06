DuckDuck Go in corsa per diventare il secondo motore di ricerca più utilizzato

DuckDuckGo sta rapidamente diventando uno dei motori di ricerca più utilizzati. Ottime le performance in Nord America, dove il servizio occupa già il secondo posto della classifica, tra Google e Bing.

La privacy è sempre di più una priorità per gli utenti. Prova ne è che DuckDuckGo, un motore di ricerca indipendente che non raccoglie i dati degli utenti, sta pian piano rosicando quote di mercato ai concorrenti. Non tanto a Google, che rimane la prima scelta per la stragrande maggioranza degli utenti, quanto a tutti gli altri motori di ricerca che si pongono come un’alternativa ai servizi di Mountain View, come Bing di Microsoft.

Negli ultimi 12 mesi, si legge in un comunicato dai toni trionfali, l’app ufficiale di DuckDuckGo è stata scaricata oltre 50 milioni di volte. È un dato straordinario, dato che in un solo anno l’app ha raggiunto un numero di download superiore a quello di tutti gli altri anni sommati assieme.

L’app mobile di DuckDuckGo unisce le funzioni del motore di ricerca ad un browser che – stando ai suoi creatori – offre alcune delle più avanzate funzioni anti-tracciamento.

DuckDuckGo è già il secondo motore di ricerca più utilizzato in alcuni mercati chiave, come USA, Canada, Australia e Paesi Bassi.

I dati di DuckDuckGo, in assenza di una profilazione degli utenti, si basano sulle ricerca di mercato. La stima è circa 70-100 milioni di utenti attivi su base mensile.