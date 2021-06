Mia moglie è un fantasma: trailer del film con Dan Stevens e Judy Dench

27—Giu—2021 / 10:25 AM

Sarà Eagle Pictures a portare in Italia Mia moglie è un fantasma, eccentrica commedia sovrannaturale con protagonisti Dan Stevens, Isla Fisher, Judy Dench e Leslie Mann: il film arriverà sulle piattaforme on demand il 5 agosto e successivamente, dal 19 agosto, in Home Video (DVD) dal 19 dello stesso mese.

Quando Charlie (Dan Stevens), scrittore di gialli, soffre di un blocco artistico che gli impedisce di terminare la sua prima sceneggiatura si rivolge, ormai disperato, alla sensitiva Madame Arcati (Judy Dench). Mentre la moglie spinge perché finisca presto il suo lavoro, così da potersi trasferire a Hollywood, lo scrittore ottiene molto di più di quanto aveva chiesto. La medium, infatti, evoca il fantasma della sua prima moglie che non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione per stare con il marito.

