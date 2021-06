Gold Coast: trailer italiano del film storico con Jakob Oftebro e Anders Heinrichsen

Scienziato, rivoluzionario e paladino della libertà: Joseph Wulff è stato questo e molto altro, come narrato dal film di Daniel Dencik, Gold Coast, che arriva ora anche nel nostro Paese, distribuito da Blue Swan Entertainment. Del film danese, che vede tra i protagonisti Jakob Oftebro e Anders Heinrichsen, vi mostriamo oggi il trailer italiano.

1832. Il giovane botanico Joseph Wulff (Jackob Oftebro – Lettera al Re) viene incaricato dal re Federico VI di stabilirsi nella Guinea danese nell’Africa equatoriale per istituire una piantagione di caffè e amministrarla per la Corona. Attratto dalla possibilità di approfondire i suoi studi in una Natura magniloquente e vergine, il giovane idealista accetta lasciando in Patria la promessa sposa, ma giunto in loco si dovrà scontrare con una dura realtà fatta di corruzione e violenza perpetrata dagli ufficiali locali che continuano ad arricchirsi con il commercio di schiavi nonostante l’abolizione da parte dei sovrani danesi. Per Wulff è l’inizio di un’avventura dai risvolti imprevisti e drammatici, in cui si scontrerà con le cospirazioni e le trame che si muovono all’ombra del potere. Un’incredibile e commovente storia vera.

