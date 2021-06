Apple potrebbe aver inviato degli avvertimenti al noto leaker Kang

Nonostante gli sforzi di Apple nel combattere leak e fuga di informazioni per quanto concerne le novità in cantiere, succede proprio come per tutte le altre aziende che immagini e testi confidenziali emergano in rete grazie ad alcuni leaker. Sembra che questa volta l’azienda non voglia tuttavia chiudere un occhio, stando a a quanto affermato dal noto leaker noto come “Kang” e al suo post apparso su Weibo.

Pare che un messaggio di avvertimento sia arrivato a colui che è classificato come leaker numero 1 per il campo Apple, ma che non si tratti solamente di un caso isolato. Stando a quanto riportato infatti, prima del lancio della famiglia iPhone 12, la lettera di un avvocato ha specificato che le sue azioni possono aver danneggiato Apple in quanto acquisite anche dalla competizione, nonché aver portato i consumatori a non effettuare acquisti in attesa di presunti dispositivi in arrivo.

Nel testo sembra venga chiesto al leaker di fermarsi, come sorta di avvertimento, bloccando la divulgazione di informazioni non ancora ufficializzate dall’azienda attraverso i classici canali principali, per i motivi sopra riportati. Stando alla dichiarazione dell’uomo, nel testo sono stati riportati degli screenshot del suo account a prova di quanto richiesto, in cui viene evidenziato come egli abbia parlato di problemi legati agli iPhone e di ulteriori informazioni, come anche delle date d’uscita non ancora annunciate.

Kang ha dichiarato ovviamente di non aver firmato alcun contratto di riservatezza, ma si tratta solamente dell’ennesima segnalazione di una lettera del genere nel corso degli scorsi mesi, la quale potrebbe essere quindi con ottime probabilità reale. L’azienda non si è tuttavia ancora espressa sull’accaduto, e non siamo quindi a conoscenza di informazioni ufficiali che possano confermare l’avviso inviato a diversi leaker che trattano informazioni di Apple. Restiamo in attesa di scoprire se la compagnia deciderà di agire ulteriormente contro i leaker, e se sia all’effettivo trattato di avvertimenti ufficiali inviati ai leaker.