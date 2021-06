Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: trailer Ufficiale italiano del film Marvel

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo film targato Marvel Studios diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, arriverà nelle sale italiane dal 1 settembre: ecco il trailer italiano della pellicola.

Shang-Chi è un giovane supereroe che intraprende un inedito viaggio alla scoperta di se stesso. Destin Daniel Cretton, regista e tra gli sceneggiatori del film, ha detto di essere entusiasta di portare la storia di Shang-Chi sul grande schermo e ha dichiarato:

Il problema più grande della vita di Shang-Chi è non sapere chi lui sia veramente. Deve imparare a gestire ogni parte di sé. Se non permetterà a se stesso di esaminare tutto – il bene, il male, la luce e l’oscurità – e di farli convivere, non sarà in grado di raggiungere il suo pieno potenziale.