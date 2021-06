Madre: una clip esclusiva dal film di Bong Joon-ho al cinema dall’1 luglio

Il premio Oscar Bong Joon-ho tornerà l’1 luglio nelle sale cinematografiche con il film Madre, uscito nel 2009 e che viene per la prima volta distribuito in Italia sul grande schermo, e di cui vi proponiamo una clip esclusiva. Ad occuparsi della distribuzione è stato Pier Francesco Aiello per PFA Films ed Emme Cinematografia.

Qui sotto trovate la clip esclusiva di Madre.

"Madre" del premio Oscar Bong Joon-ho Una clip in esclusiva dal film "Madre" del premio Oscar Bong Joon-ho, che arriva nelle sale italiane dal 1 Luglio Posted by Lega Nerd on Friday, June 25, 2021

Il progetto alla base di “Madre” è iniziato con l’attrice Kim Hye-ja, veterana dell’industria cinematografica e televisiva coreana: “Era il 2004 quando un giovane regista venne a cercarmi, dicendo di voler fare un film con me. Fu così che conobbi Bong Joon-ho”, ha dichiarato.

Questa è la sinossi del film:

Do-joon (interpretato da Won Bin) ha 27 anni ed è l’unica ragione di vita di sua madre, che, per mantenersi, gestisce un piccolo dispensario di piante medicinali e pratica l’agopuntura. Il giovane è ben lungi dall’essere indipendente e la sua ingenuità lo porta a comportarsi a volte in modo stupido e pericoloso, il che rende sua madre ansiosa. Una notte, mentre torna a casa ubriaco, incontra una studentessa che segue per un po’ prima che scompaia in un vicolo buio. La mattina dopo, viene trovata morta e Do-joon è accusato del suo omicidio. Tra poliziotti pigri che pensano solo a portare a termine le loro indagini e un avvocato incompetente e venale che rinuncia di occuparsi di un caso così poco redditizio, la madre si rifiuta di credere che il suo amato figlio sia colpevole e intraprende immediatamente le proprie indagini per trovare l’assassino della ragazza. Armata di straordinario coraggio e di uno smodato istinto materno, si mette in viaggio, da sola, alla ricerca dell’assassino della giovane donna, ascoltando l’amore incondizionato che solo una madre può provare: fino a che punto sarà disposta a spingersi per salvare suo figlio?

Queste le riflessioni del regista Bong Joon-Ho sul film: