Internet Explorer non arriverà su Windows 11

Sono passate diverse settimane da quando Microsoft ha confermato ufficialmente la fine del supporto per Internet Explorer, browser ormai storico che però è sulla strada per essere completamente sostituito da Edge. Durante la presentazione del nuovo sistema operativo l’azienda ha mostrato come questo sia anche questa volta pienamente integrato già dopo l’installazione, ma ci sono delle pessime notizie per quanto riguarda il suo vecchio browser.

Come confermato infatti, Internet Explorer non è diretto su Windows 11, e non potrà di conseguenza essere utilizzato dagli utenti. Considerando le recenti dichiarazioni dell’azienda in merito al motore di ricerca non si tratta di una novità per cui stupirsi particolarmente, ma c’è da dire che il browser è rimasto nel cuore degli utenti che lo hanno sfruttato per anni, e il blocco totale di questo può quindi lasciare l’amaro in bocca.

Come riportato sulle pagine di BleepingComputer, Internet Explorer si trova fra i programmi rimossi all’interno del nuovo sistema operativo, e quindi Edge avrà il monopolio assoluto per quanto concerne l’offerta del colosso di Redmond. Microsoft ha spiegato che questa scelta è data alla presenza della modalità Internet Explorer per Edge, che ha letteralmente inglobato il vecchio browser, sostituendolo quindi in ogni sfaccettatura.

Esiste di conseguenza una soluzione per tutti coloro che necessitano Internet Explorer al fine di utilizzare specifiche feature, nell’attesa che il nuovo motore di Microsoft diventi sempre più utilizzato all’interno dei nuovi sistemi e l’utilizzo del fratello maggiore diventi quindi del tutto superfluo.

Ovviamente, non stiamo parlando di un monopolio assoluto e sarà possibile per gli utenti scaricare tutti gli altri browser, come Google Chrome e l’agguerritissima concorrenza.

Il nuovo sistema operativo sviluppato da Microsoft si è recentemente mostrato in tutto il suo splendore, e l’azienda ha avuto modo di approfondire molti dettagli relativi alle sue funzionalità e potenzialità. Vi rimandiamo al nostro articolo dedicato contenente tutte le informazioni rilasciate.