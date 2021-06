Huawei HarmonyOS 2 riconosce i caricabatteria falsi (e ti avverte)

Huawei HarmonyOS 2 è in grado di riconoscere i caricabatteria falsi, ma non solo: disattiva anche la ricarica rapida in assenza dei protocolli di sicurezza.

HarmonyOS 2 è in grado di identificare i caricabatteria non ufficiali, avvisando l’utente. La nuova feature avvisa anche l’utente nel caso in cui il caricabatterie in uso non supporti la ricarica rapida in sicurezza.

Huawei in passato ha dato prova di saper anticipare i competitor sotto moltissimi fronti, non è un caso che – ai tempi – EMUI fosse una delle versioni più apprezzate di Android. HarmonyOS 2 non è da meno: la nuova versione del sistema operativo dell’azienda cinese è in grado di riconoscere i caricabatterie non ufficiali, avvertendo l’utente del possibile pericolo.

Nel caso in cui il caricabatterie non supporti la ricarica rapida, Huawei abbassa automaticamente la velocità di ricarica in modo da tutelare la sicurezza del device. “Non è stato rilevato il protocollo di ricarica rapida, e lo smartphone non può essere ricaricato velocemente”, si legge nel nuovo avviso.

HarmonyOS 2 è il nuovo sistema operativo di Huawei. Per il momento è disponibile esclusivamente in Cina, dove è stato già installato su oltre 5 milioni di device. L’obiettivo – a dir poco ambizioso – è di arrivare a 300 milioni di device entro la fine del 2021. Sebbene non siano ancora disponibili smartphone con il nuovo sistema operativo nel nostro Paese, HarmonyOS è comunque disponibile in Italia su una serie di altri accessori, come la linea di smartwatch Huawei Watch 3.

Il nuovo meccanismo di sicurezza è anche in grado di riconoscere i caricabatterie falsi, anche se sono brandizzati Huawei. L’azienda consiglia di sostituire il caricabatterie nel caso in cui compaia quest’ultimo avviso.