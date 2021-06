Disney+: un luglio ricchissimo di novità, tra cui Black Widow e Jungle Cruise

Ci aspetta un mese davvero ricco su Disney+: sono state infatti ufficializzate tutte le nuove uscite che saranno presenti sulla piattaforma nel mese di luglio, comprese le aggiunte al catalogo STAR. Vediamole nel dettaglio.

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! – 7 luglio

Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! prende il via il giorno dopo che la centrale elettrica della Monsters & Co. ha iniziato a raccogliere le risate dei bambini per alimentare la città di Monstropolis, in seguito alla scoperta di Mike e Sulley che le risate generano dieci volte più energia delle urla. La serie segue la storia di Tylor Tuskmon, un giovane mostro impaziente che si è laureato con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda quanto lo è invece ridere. Dopo che Tylor viene temporaneamente riassegnato al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT), deve lavorare al fianco di un mal assortito gruppo di meccanici mentre si prefigge di diventare un Jokester.

Black Widow – 9 luglio (con accesso VIP)

Nel film targato Marvel Studios – in arrivo il 7 luglio nelle sale italiane e dal 9 luglio su Disney+, con Accesso VIP- quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Jungle Cruise – 30 luglio (con accesso VIP)

Jungle Cruise, ispirato alla celebre attrazione di Disneyland, arriverà il 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio in streaming su Disney+ tramite Accesso VIP. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

Marvel Spidey e i suoi fantastici amici – I corti – 21 luglio

Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales formano il Team Spidey e insieme si imbarcano in eroiche avventure per proteggere la loro comunità.

Race to the Center of the Earth – 14 luglio

Un reality show che segue quattro squadre in diverse parti del mondo alle prese con un viaggio impossibile verso il centro del pianeta, situato nel mezzo di un oceano.

Turner e il Casinaro – La serie – 21 luglio

Turner e il Casinaro – La serie debutterà mercoledì 21 luglio sulla piattaforma streaming. Quando un ambizioso e riservato US Marshal eredita un grosso cane indisciplinato, si rende presto conto che il cane che non voleva potrebbe essere in realtà il partner di cui ha bisogno. Turner e il Casinaro – La serie ha come protagonista Josh Peck nel ruolo di Scott Turner, figlio del detective Scott Turner interpretato da Tom Hanks nell’omonimo film del 1989.

Cip e Ciop: al parco – 28 luglio

Composto da tre storie di sette minuti, ogni episodio segue due piccoli combinaguai, Cip e Ciop, che vivono straordinarie avventure mentre cercano di godersi la vita in un grande parco cittadino. Il sempre ansioso Cip e il sognatore Ciop sono la coppia perfetta: sono migliori amici ma allo stesso tempo si punzecchiano a vicenda. Sempre alla ricerca di ghiande, il duo è affiancato da Pluto, Butch e da altri iconici personaggi Disney mentre affrontano piccoli e grandi bulli.

Squalomania (nel corso di tutto il mese)

A luglio, Disney+ porta gli spettatori nel fantastico mondo degli squali. Si comincia il 16 con una serie di titoli da brivido per arrivare al nuovo Disney+ Original Movie, L’amica degli squali, il 23 luglio.

Punti di svolta con Robin Roberts – 28 luglio

Conversazioni toccanti con donne famose che hanno affrontato differenti percorsi di vita: la serie in quattro episodi debutta mercoledì 28 luglio su Disney+.

I segreti delle attrazioni Disney – 21 luglio

Dagli anni ’50 ad oggi, le attrazioni dei parchi Disney hanno stupito milioni di persone. E questa è la storia di come ci sono riusciti.

Marvel Studios Legends Episodio 9: Black Widow – 7 luglio e Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di Loki – 16 luglio

Due appuntamenti con retroscena e dietro le quinte di due amatissimi e attuali personaggi Marvel.

Serie TV su STAR

A teacher: Una storia sbagliata (30 luglio), Grey’s Anatomy – season 17 (9 luglio), Station 19 – season 3 & 4 (21 luglio), 9-1-1 – season 3 (9 luglio), War of the Worlds (21 luglio), Legion – season 1, 2 & 3 (28 luglio).

Film su STAR

Alita – Angelo della battaglia (9 luglio), Atto di fede (23 luglio), Chronicle (2 luglio), I love shopping (16 luglio), Allarme rosso (23 luglio).

