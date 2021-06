Mazda MX-5, il futuro della spider è elettrico? “Forse solo una versione ibrida”

Mazda inizia a parlare della sua strategia per l'elettrico. Non tutte le auto del brand saranno dei BEV, cosa ne sarà della Mazda MX-5?

24—Giu—2021 / 9:24 AM

Quale sarà il ruolo della Mazda MX-5 ‘Miata’ all’interno della strategia di elettrificazione del brand? Mazda non è uno dei produttori di automobili più esposte sul fronte della mobilità elettrica, ma l’azienda giapponese in questi giorni ha iniziato ad esporsi di più. Sappiamo che entro il 2030 Mazda vuole avere un portfolio interamente composto da veicoli elettrici.

Ma attenzione: questo non significa che tutte le Mazda saranno EV, anzi. Solo una piccola parte – il 25% – delle auto sarà interamente a propulsione elettrica, mentre il 75% dei veicoli offerti dall’azienda saranno ibridi.

La domanda rimane: la MX-5 sarà elettrica o ibrida? La questione è stata posta direttamente ai dirigenti di Mazda, ma la risposta – come era lecito aspettarsi – non risolve la questione. La spider del brand sicuramente avrà una qualche forma di propulsione elettrica, ma non è detto che Mazda scelga di renderla un BEV.

La Mazda MX-5 oggi è una delle auto più leggere della casa automobilistica, pensare ad una propulsione completamente elettrica significherebbe dover stravolgere l’esperienza di guida offerta dall’auto. A prescindere, anche nel caso di una versione ibrida si parlerebbe di un’auto decisamente più pesante. All’interno di questo ragionamento, vanno anche considerati i ridotti volumi di vendita dell’auto. Per il momento, il futuro della spider è ancora incerto.