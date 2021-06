Giovannini: “L’Italia vieterà le auto a benzina e diesel non più tardi del 2040”

L’Italia potrebbe vietare la vendita di auto a motore endotermico, e quindi a benzina o diesel, a partire dal 2040. Si tratterebbe di una delle deadline più in là nel tempo tra quelle annunciate fino ad oggi, considerato che il Regno Unito intende farlo a partire dal 2030 e una bozza dell’Unione Europea – che l’Italia dovrebbe seguire, in caso passasse – indica il 2035 come possibile data.

A raccontarlo è il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, intervistato dal quotidiano Repubblica:

Nel governo stiamo ancora ragionando. Ci sono Paesi, come quelli del nord Europa, che hanno fissato il limite al 2030. Altri al 2040. A luglio arriverà l’indicazione della Commissione Europea. Noi presto decideremo, ma direi che il 2040 è una data limite.

La certezza è solo una: non si può rimandare oltre il 2040, ma si tratta – per l’appunto – di una data limite. Il Governo, in attesa delle indicazioni dell’UE e di vedere come si muoveranno gli altri Paesi, si riserva il diritto di anticipare il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel tra il 2030 e il 2040.

Le considerazioni del Governo tengono ovviamente anche conto della situazione in continuo divenire dell’industria automobilistica. Ormai i big del settore senza un piano di elettrificazione sono sempre di meno, mentre importanti brand come Volkswagen e Volvo hanno iniziato ad accelerare i loro progetti con maggiore intensità. Altri brand internazionali, come Ford, hanno già annunciato l’intenzione di interrompere la vendita di auto a benzina e diesel in Europa a partire dal 2030.