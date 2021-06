Britney Spears in tribunale rifiuta la tutela del padre: “Rivoglio la mia vita”

Su Variety sono state riportate le trascrizioni delle dichiarazioni che Britney Spears ha appena rilasciato in tribunale a Los Angeles, dove si è espressa sulla sua tutela affidata al padre, Jamie Spears, ed al rifiuto totale di questa cosa. Le parole della popstar sono state: “Rivoglio la mia vita”.

Esprimendosi davanti ad una corte federale di Los Angeles Britney Spears ha detto:

Sono sotto choc e sono traumatizzata. Rivoglio la mia vita. Sono stata costretta ad andare in tour nel 2018, minacciata dal mio manager, è stata una cosa spaventosa. […] C’è stato un periodo in cui sono stati gentili con me, dicendomi che se volevo potevo evitare di fare il tour, ero molto nervosa, non potevo continuare ad andare avanti in quel modo.

La Spears ha parlato anche del suo terapista e del fatto che la costrinse a prendere del Litio, perché le si diceva di non essere abbastanza collaborativa. La popstar ha continuato:

Ogni cosa che facevo doveva essere approvata da mio padre […] a lui piaceva avere questo controllo su sua figlia, gli piaceva al 100% farmi del male. E se non avessi lavorato per dieci ore al giorno e sette giorni alla settimana non mi avrebbero fatto vedere i miei figli ed il mio ragazzo. Ecco perché dopo aver detto a tutti che sto bene sono qui per dire che non è vero, che sono traumatizzata e scioccata. Non riesco a dormire, sono arrabbiata e depressa, piango ogni giorno.

La Spears ha dichiarato che il padre ed il suo management dovrebbero stare in carcere per come si sono comportati. La popstar ha quindi detto:

Voglio cambiare, e voglio sentirmi libera, voglio mettere fine a questa tutela. […] Vivo da 13 anni in questa condizione, e voglio porvi fine.

Dopo aver dichiarato quindi di stare bene e di sentirsi bene con la sua tutela affidata alla famiglia, Britney Spears ha detto al mondo intero che si tratta di una bugia.

Le parole dell’attrice fanno ancora più rumore dopo l’uscita del documentario Framing Britney Spears, in cui si è fatta luce sulla sua carriera e su ciò che l’ha portata ad essere considerata incapace di prendere autonomamente decisioni, e per questo affidata al padre Jamie Spears. Una decisione che la cantante, oggi, rifiuta totalmente.