Amazon acquisisce Art19, una piattaforma dedicata ai podcast

Amazon Music è ora in espansione, visto che il colosso ha deciso di acquisire una nuova società per supportare il proprio progetto, e competere al meglio con l’agguerritissimo mercato delle piattaforme di musica. Questa volta, il focus è rappresentato dai podcast, visto che Amazon ha confermato oggi di aver acquisito ufficialmente Art19, azienda specializzata nel mondo dei podcast e nella monetizzazione di questi.

Amazon possiede ora la possibilità di migliorare i propri show per quanto concerne podcast, vendendo pubblicità grazie alle potenzialità di Art19. Dopo l’acquisizione di Wondery, si tratta di un ulteriore passo dell’azienda per migliorare la propria offerta nel campo dei podcast, il che potrà ripercuotersi positivamente sul progetto di Audible.

Di seguito, le parole ufficiali di Art19 in seguito all’acquisizione da parte di Amazon:

Siamo emozionati di annunciare che Art 19 entra a far parte di Amazon Music. Art19 è un’azienda innovativa che permette ai creatori di podcast di gestire, distribuire, analizzare e monetizzare il loro lavori, e siamo elettrizzati di averli nella nostra squadra. Insieme, saremo in grado di espandere la nostra offerta e provvedere ai vostri bisogni per quanto riguarda i podcast.

Da sempre il colosso dell’e-commerce valuta la possibilità di inserirsi in vari settori per incrementare la propria offerta, e sembra ormai che i contenuti audio non facciano certamente eccezione. Il nome di Art19 era già noto, e le potenzialità di questa nuova acquisizione potranno farsi sentire molto presto.

Amazon ha iniziato a supportare i podcast sulle proprie piattaforme solo lo scorso anno, e l’acquisizione confermata oggi non è che una semplice evoluzione del progetto, che ora potrà ancora di più interessare i creatori di contenuti che mirano a guadagnare con i loro progetti. Resta ancora da vedere in che modo questa verrà integrata con armonia alle politiche di Amazon e alle meccaniche delle piattaforme già esistenti.