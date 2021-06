Xbox Series X: nuovamente disponibile su Amazon a 499€, ma affrettatevi

23—Giu—2021 / 10:42 AM

Sorpresa: l’Xbox Series X torna in stock su Amazon. Dopo l’acclamata conferenza E3 di Microsoft di giugno, finalmente gli utenti italiani possono tentare di mettere le mani sulla nuova console dell’azienda. Proprio come per la PS5, anche l’Xbox Series X è andata esaurita rapidamente, sottoponendo i fan del brand alla tortura di continui restock a ‘singhiozzo’.

Mentre scriviamo questa news, l’Xbox Series X è in disponibilità immediata su Amazon. La console viene proposta al suo prezzo di listino, ossia 499€. È ovviamente in stock anche l’Xbox Series S, da 299€, ma questa non è una novità: la console compatta di Microsoft è sempre stata molto più facile da reperire, anche nelle principali catene di elettronica.

È davvero un ottimo momento per acquistare una Xbox Series X: Starfield è confermato esclusiva Microsoft next-gen, mentre Microsoft Flight Simulator arriverà su Series X e Series S tra pochissime settimane. La nuova generazione di Xbox inizia finalmente a farsi più definita e interessante.

Purtroppo non è previsto l’acquisto in cinque rate Amazon, mentre è comunque possibile ultimare l’acquisto rateizzando l’importo usando i servizi di Cofidis — che comunque impone oneri e condizioni meno flessibili della soluzione offerta direttamente dall’e-store, vi consigliamo di leggere con attenzione tutti i dettagli dell’offerta.

Se è da tempo che cercavate di acquistare la nuova console di Microsoft vi consigliamo di affrettarvi. Non sappiamo per quanto a lungo continuerà ad essere disponibile dalla pubblicazione di questa news. Potrebbe essere questione di poche ore o addirittura di minuti.

Compralo su Amazon.it

Compralo su Amazon.it