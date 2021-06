PlayStation Plus: ecco quando saranno annunciati i giochi di luglio

Quando saranno annunciati i giochi PS Plus di luglio 2021? Non oggi, ma manca davvero poco. Ecco giorno e ora dell'annuncio.

Quando verranno annunciati i giochi inclusi a luglio con il PlayStation Plus? Se vi aspettavate un annuncio nella giornata di oggi, purtroppo resterete delusi. La buona notizia è che non manca comunque molto.

Sony rivelerà la line-up di luglio alle 17:30 italiane di mercoledì 30 giugno. Esattamente ad una settimana da oggi.

Ovviamente non conosciamo quali saranno i titoli inclusi assieme all’abbonamento PlayStation Plus nel mese di luglio. Come sempre, i rumor non mancano: secondo alcune indiscrezioni è possibile che trai giochi di luglio sarà incluso anche l’acclamato Plague Tale Innocence per PS5. Il D1 della versione per console è fissato per il 6 luglio, che guarda caso è anche il giorno della release dei nuovi giochi PlayStation Plus.

Ricordiamo che a giugno i giocatori abbonati a PS Plus hanno avuto a disposizione gratuitamente Operation Tango (PS5), Star Wars Squadrons (PS4) e Virtua Fighter 5 Final Showdown (PS4). Gli abbonati avranno tempo fino al 5 luglio per scaricare e provare i giochi, con l’unica eccezione di Virtua Fighter 5 Final Showdown, che sarà disponibile fino al 2 agosto.

Non resta che aspettare il prossimo 30 giugno per sapere quali saranno i giochi PS Plus di luglio 2021. Rimanete su Lega Nerd per tutte le notizie legate al mondo di Sony Playstation.