La Sirenetta: le nuove foto del dal set della Sardegna con Halle Bailey

Sono trapelate nuove foto dal set della Sardegna in cui si stanno svolgendo le riprese del live-action Disney La Sirenetta.

Le riprese del live-action Disney dedicato a La Sirenetta sono attualmente in corso, e, da poco, sono state mostrate nuove immagini provenienti dal set della Sardegna. La protagonista Halle Bailey nei panni di Ariel si è mostrata nelle foto che ha rivelato Just Jared.

Qui sotto trovate le nuove immagini dal set della Sardegna de La Sirenetta. Da ciò che si può scorgere notiamo un ambiente che richiama l’ingresso via mare ad una piccola città costiera.

Il lungometraggio su La Sirenetta è diretto da Rob Marshall (Mary Poppins Returns), con la sceneggiatura realizzata da David Magee e Jane Goldman. Il film dovrebbe avere anche le canzoni della colonna sonora originale del lungometraggio d’animazione del 1989, assieme a nuove tracce composte da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

La protagonista Halle Bailey fa parte di un cast composto da Jacob Tremblay come Flounder, Awkwafina nei panni di Skuttle, Daveed Diggs come Sebastian, Melissa McCarthy che interpreta Ursula, Javier Bardem come Re Tritone, e Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric.

Qui sotto potete trovare altre foto provenienti dal set della Sardegna in cui si stanno svolgendo le riprese de La Sirenetta: