Il Trono del Re: L’inferno di Dante di Paolo Barbieri, Bacteria, Zombie 100, Redo of Healer, ospite Werther Dell’Edera

A Il Trono del Re arriva un ospite speciale: Werther Dell’Edera.

Il nostro bravissimo fumettista sempre più apprezzato a livello internazionale, disegnatore e co-creatore di Something is killing the children, di James Tynion IV ,edito da Boom! Studios e qui in Italia da Edizioni BD. In anteprima parliamo del terzo volume d i questa saga pluricandidata a diversi premi e particolarmente interessante.

Ma prima, come da tradizione, largo alle recensioni: