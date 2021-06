Apple Store: ecco i primi scatti del negozio al Tower Theatre

Apple ha ufficialmente ultimato i lavori del suo prossimo Store che aprirà domani 24 giugno a Los Angeles, al posto del Tower Theatre, storico teatro realizzato nel 1927 e che dal 1988 non è più utilizzato. Il lavoro, che è stato fatto in collaborazione con la Città di Los Angeles, ha puntato alla conservazione della bellezza originale del posto.

Progettato nel 1927 dall’architetto S. Charles Lee, da anni non veniva utilizzato a modo e questo lavoro, che oltre a ristrutturarlo e restaurarlo l’ha reso antisismico, ha avuto funzione di tirata a lucido del posto. Non è la prima volta che Apple lavora ad uno store aperto dentro un posto storico: è successo anche in Italia, e anche in quel caso il lavoro è stato fatto con l’aiuto del Comune di Roma.

Per quanto riguarda il resto del teatro, i posti a sedere sono adesso una sorta di zona divani senza braccioli, mentre il soffitto lancia su tutto il teatro un cielo aperto celeste e ricco di nuvole. All’interno della location sono stati inseriti anche due nuovi ascensori, mentre la parte centrale, che un tempo veniva denominata Forum, è diventato il luogo per le sessioni Today di Apple.

A parlare per il resto ci pensano le foto, che potete trovare qui sotto. L’ultima foto, inoltre, evidenzia perfettamente le differenze mostrando uno scatto dell’epoca e uno moderno.

L’apertura di questo nuovo Apple Store avverrà domani, 24 giugno, alle ore 19.00 (orario italiano), circa le 10.00 della mattina, e permetterà poi l’accesso ad ogni cliente dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19. Deirdre O’Brien, Vice Presidente Senior del reparto Vendite per Apple, ha spiegato il motivo dietro all’apertura di questo Store al Tower Theatre: l’obiettivo è stato quello di onorare la storia e l’eredità della capitale dell’intrattenimento, lo stesso che Apple ha anche approcciato con servizi (oltre che con i suoi smartphone), passando per Apple Arcade e Apple TV+.