PAW Patrol: Il Film, ecco trailer e poster del film tratto dalla serie

Dalla serie animata televisiva di enorme successo PAW Patrol - La squadra dei cuccioli arriva ora un lungometraggio cinematografico per tutta la famiglia.

L’avventurosa (e ricca di amici a quattro zampe!) serie animata per la tv PAW Patrol – La squadra dei cuccioli, che con grande successo viene trasmessa sui teleschermi di tutto il mondo, sbarca nei cinema con un film nuovo di zecca, che arriverà nelle sale italiane il 23 settembre.

In questa prima elettrizzante avventura pensata per il grande schermo, oltre al cast originale della serie, si uniscono alla PAW Patrol moltissime star americane: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Tyler Perry, Jimmy Kimmel e Will Brisbin.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Al lavoro, PAW Patrol! Humdinger, l’acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l’aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City!

