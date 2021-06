Marx può aspettare: Marco Bellocchio premiato al Festival di Cannes

Il Festival de Cannes 2021 vedrà tra i suoi protagonisti un grande regista italiano, Marco Bellocchio, che presenterà il suo nuovo film Marx può aspettare il 16 luglio, come Evento Speciale Fuori Concorso, prima di ricevere una Palma d’Oro onoraria alla carriera.

ha affermato Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes.

Marco ha sempre messo in discussione le istituzioni, le tradizioni, le storie collettive e personali. In ogni sua opera, in maniera quasi involontaria, o almeno nel modo più naturale possibile, ha rivoluzionato l’ordine naturale.

è stato il commento di Pierre Lescure, Presidente del Festival.

Il film uscirà nelle sale italiane negli stessi giorni -precisamente il 15 luglio- grazie a 01 Distribution.

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha dichiarato:

Marco Bellocchio è uno degli autori italiani ai quali ci lega un lungo e fecondo rapporto di stima, collaborazione e affetto. Amiamo e sosteniamo da sempre il suo cinema come una delle più significative espressioni del genio cinematografico italiano, in grado di innovare, sorprendere e rigenerarsi come pochi altri autori sono stati capaci di fare nel corso della carriera. A lui vanno le nostre congratulazioni più sentite e condividiamo, insieme, la gioia e la soddisfazione di vedere riconosciuto e gratificato un talento fuori dal comune come il suo. Grazie Marco a nome di tutta Rai Cinema, la tua opera è un dono prezioso per tutta la cultura italiana.