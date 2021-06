Black Widow: David Harbour vorrebbe un film con Captain America e Red Guardian

Red Guardian è un personaggio introdotto nel Marvel Cinematic Universe tramite Black Widow, ambientato in epoca moderna, ma come scopriamo durante il film ha un lungo trascorso e le sue avventure, quantomeno nei fumetti, si dipanano per un lungo periodo, incrociando le vite di altri eroi, in primis Captain America, di cui è, a conti fatti, la risposta sovietica.

David Harbour, suo interprete al cinema, ha palesemente fatto i compiti e studiato il suo nuovo alter ego e le possibilità che ha da offrire, e durante un’intervista ha affermato:

La cosa buffa di Alexei sono questi 25 anni di vuoto che nel film non vengono esplorati. Lo vediamo in Ohio e in prigione. E anche prima della prigione, c’è stato un tempo in cui era Red Guardian, in cui deve aver indossato il costume. Questo è il periodo in cui circolano tutte queste storia sulla sua vita, che non si sa se siano vere o confezionate ad arte.

Penso che la classica cosa da “Guerra Fredda” sia una dinamica davvero divertente tra Captain America e Red Guardian, che se ne sono usciti insieme, come testate nucleari in una corsa agli armamenti. Penso sia un grande concept che potrebbe essere esplorato ulteriormente. C’è Kevin Feige per caso qui, ha ascoltato?!?