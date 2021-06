Amblin: la casa di produzione di Steven Spielberg firma un accordo con Netflix

Sembra che Steven Spielberg abbia deciso di entrare in maniera decisa all’interno delle piattaforme streaming, considerando che la sua Amblin ha firmato un accordo con Netflix che porterà la casa di produzione a realizzare diversi fin all’anno per il colosso dello streaming.

Amblin e Netflix avevano già collaborato per il lungometraggio Il Processo a Chicago 7. Lo stesso Spielberg ha così commentato l’accordo:

Alla Amblin le storie sono ciò che stanno al centro di tutto, e dal primo momento in cui io e Ted Sarandos abbiamo iniziato a parlare di una partnership è stato subito chiaro che avremmo avuto l’opportunità di raccontare nuove storie insieme, raggiungendo il pubblico in una maniera diversa.

Mentre Ted Sarandos di Netflix ha aggiunto:

Spielberg è un vero e proprio visionario ed un leader, ed io, così come tante altre persone nel mondo, siamo cresciuti con le sue storie ed i suoi personaggi capaci d’ispirare. Non vediamo l’ora di poter iniziare a lavorare con Amblin, e siamo onorati di far parte di questo capitolo del percorso creativo di Steven Spielberg.