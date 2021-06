Lucifer doppiato in tutte le lingue: ecco il video ufficiale… poliglotta

L'entusiasmo dei fan verso Lucifer non accenna a scemare e Netflix pubblica due video: una clip dall'ultima puntata musical e un video multilingual.

21—Giu—2021 / 10:39 AM

Il tono di voce e l’accento caratteristico di Tom Ellis sono imperdibili per tutti i suoi fan, e sono altamente caratterizzanti nel confronto col resto del cast, dotato di una parlata molto più americana. Un nuovo video ufficiale di Netflix, tuttavia, ci mostra come il suo doppiaggio sia particolarmente curato nella resa attoriale dell’interprete in tutte le sue versioni internazionali… italiana compresa, ovviamente.

A corredo, la piattaforma streaming ha appena pubblicato anche una clip tratta dall’ultimo episodio musical, “Bloody Celestial Karaoke Jam” (Maledetto Karaoke celestiale), davvero ben realizzato.

Lo ammettiamo: i momenti musical di Lucifer ci fanno sempre impazzire 🎵 Posted by Netflix on Monday, June 21, 2021

La serie, che è diventata sempre più popolare nel corso delle stagioni grazie al salvataggio in extremis e a un passaggio di produzione da FOX a Netflix, è stata creata da Tom Kapinos, basandosi molto blandamente sull’omonimo personaggio Vertigo / DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg. L’attuale quinta stagione è la penultima: la sesta è stata già girata e arriverà sui teleschermi prossimamente.

Il cast vede protagonisti Tom Ellis (Lucifer Morningstar), Lauren German (Chloe Decker), Kevin Alejandro (Daniel Espinoza), D. B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen Smith), Scarlett Estevez (Trixie Espinoza), Rachael Harris (Linda Martin) ed Aimee Garcia (Ella Lopez).

