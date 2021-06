Jupiter’s Legacy: Josh Duhamel sulla chiusura e un eventuale film

In molti sono rimasti scottati dall’inattesa chiusura di Jupiter’s Legacy su Netflix. Tra questi, chiaramente, anche i protagonisti della serie, che si aspettavano chiaramente un rinnovo per almeno una seconda stagione.

Josh Duhamel, che in Jupiter’s Legacy interpreta(va?) Sheldon Sampson aka The Utopian, rivela il suo pensiero in proposito a Cinemablend.

Sai, ci sono rimasto male, non mentirò. Abbiamo lavorato così duramente sulla serie e l’abbiamo promossa così tanto e pensavamo di aver realizzato un ottimo show, e penso lo sia anche per il pubblico.

ha affermato Duhamel.

Siamo rimasti un po’ sorpresi del fatto che non sia stato rinnovato. Secondo me, non poteva durare più di due o tre stagioni perché avremmo coperto tutto quel che c’era nei fumetti. La seconda stagione sarebbe stata molto divertente, perché avrebbe portato in scena questa tragedia moderna in cui sarebbero accadute cose piuttosto oscure a Utopian e i suoi.

C’è sicuramente un po’ di delusione, nel pensiero dell’attore.

Sono grato dell’aver avuto l’opportunità di farlo, e penso che abbiamo tutti fatto un ottimo lavoro. Ma gli affari funzionano così, devi farci il callo. Perché magari fai qualcosa di bello, ma finisce per essere disfatto. Devi starci. Anche se ci rimani male.

C’è possibilità che rivedremo la famiglia Sampson, in futuro?

Non so se lo rivedremo mai. Anche se sono certo sarebbe stato divertente fare quella seconda stagione. Penso dovrebbero fare un film, incapsulando quel che sarebbe successo nella seconda stagione. Non tutta la stagione, solo un film. Non so se lo faranno o meno, ma i costumi sono pronti. E vi posso assicurare che non erano a buon mercato.

Per la serie: sarebbe un peccato buttar via tanto materiale già pronto, sia da un punto di vista di prop, costumi etc. che da quello delle sceneggiature già pronte. Staremo a vedere: il Millarworld, ad ogni modo, continuerà, quantomeno con Supercrooks.

Leggi anche: