Emilia Clarke sarebbe disposta a lavorare per dieci anni nel Marvel Cinematic Universe

Emilia Clarke ha parlato al The Hollywood Reporter del suo coinvolgimento in Secret Invasion, e vorrebbe lavorare a lungo nell'MCU.

Dopo aver trascorso dieci anni nell’universo narrativo di Game of Thrones, Emilia Clarke sarebbe più che felice di trascorrere altri dieci anni a lavorare nel Marvel Cinematic Universe. L’attrice ha parlato di recente al The Hollywood Reporter, spiegando i motivi per cui si presterebbe ad essere coinvolta per così tanto tempo nell’MCU.

Queste sono le parole di Emilia Clarke sulla sua lunga partecipazione al Marvel Cinematic Universe:

Sarei fortunata se succedesse una cosa del genere. Tutti gli attori con cui ho parlato che fanno parte del Marvel Cinematic Universe non hanno altro da dire che cose positive. C’è un motivo per cui gli attori rimangono dentro queste produzioni. Sono così amati anche perché si divertono molto, ed a me starebbe bene vivere tutto questo.

Insomma, la Clarke non vede l’ora di essere introdotta nel Marvel Cinematic Universe per lavorarci a lungo. Del resto l’attrice ne aveva già parlato qualche tempo fa, quando era stata annunciata in Secret Invasion. Ecco le sue parole: