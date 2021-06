Borderlands: Kevin Hart assicura che sarà un eroe d’azione, non una spalla comica

Borderlands, tratto dal noto videogioco 2K Games divenuto poi una vera e propria saga con tanto di spin-off vari, arriverà prossimamente anche al cinema, con un live action diretto da Eli Roth e un cast di tutto rispetto. Tra i suoi interpreti annoveriamo Kevin Hart, qui nei panni del mercenario Roland in un ruolo che, a quanto pare, sarà diverso dai suoi soliti.

Qui si tratta di me che entro a pieno regime nell’azione, non nel genere della commedia. Sono responsabile dell’azione.

Cosa abbastanza inusuale per l’attore americano, dato che anche in film ricchi d’azione (come Jumanji) il suo è solitamente un ruolo divertente.

Ma l’incontro con Eli Roth riguardo a Borderlands ha cambiato le carte in tavola, a quanto pare.

[Eli Roth, ndr] Mi ha detto “Kevin, se mi dici che puoi arrivare preparato e portare a casa questa cosa, sei il mio uomo.” Quindi sono andato a prepararmi e ad allenarmi con i Navy SEALS, e sono diventato molto bravo con le armi e nel combattimento corpo a corpo.

L’esperienza sul set, inoltre, è risultata gradevolissima:

L’esperienza qui a Budapest a girare Borderlands è stata incredibile. Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Flo [Munteanu], Ariana [Greenblatt]… voglio dire, il nostro cast è incredibile.

(…) E posso dirvi che visivamente è qualcosa che non avete mai visto. A volte mi ritrovo in queste situazioni che hai una parte in queste property che hanno il potenziale di diventare molto di più… di Borderlands nessuno sa cosa aspettarsi, ma se le cose colpiranno la gente nel modo giusto, potreste aspettarvi Borderlans 2 e 3. È così bello.

Rimane, ad ogni modo, da considerare quanto l’adattamento potrà essere fedele all’originale, problema che spesso colpisce i film tratti dai videogiochi.

La community di fan che segue il gioco è già enorme e incredibile, ma non penso che abbiano anche solo minimamente un’idea chiara di quanto siamo fedeli al gioco. Sembra il gioco. È incredibile, davvero incredibile.

