Avengers: Endgame, un mecha design inutilizzato e alternativo per War Machine

I film MCU sono sempre ricchi di ottimo materiale preparatorio non utilizzato, come lo stupendo design preliminare della MKVI di War Machine in Avengers: Endgame.

Un film come Avengers: Endgame ha a monte un lavoro di design assolutamente enorme, con decine di artisti e designer coinvolti per immaginare scenografie, character e mecha design: ogni tanto salta fuori qualche chicca, magari lasciata fuori anche dagli artbook ufficiali, come in questo caso.

L’artista Phil Saunders ha infatti pubblicato su Instagram un meraviglioso esemplare di War Machine inizialmente pensato proprio per Avengers: Endgame.

Una versione alternativa di War Machine MKVI per Avengers Endgame. Questo si sarebbe dovuto trasformare in quel che alla fine diviene Iron Patriot KII alla fine del film, dunque stavo canalizzando la sensibilità di design di Adi Granov.

Il fumettista Adi Granov, lo ricordiamo, è stato un punto fermo di partenza per il design di gran parte delle armature di Iron Man e War Machine, in particolare per il terzo film stand-alone sul personaggio.

