The Flash: i video dal set londinese ci mostrano Supergirl e… la batmobile?

Le riprese di The Flash proseguono e alcuni video e scatti dal set londinese rivelano alcuni interessanti dettagli, tra cui il look di Supergirl.

Alcune scene di The Flash, nuovo film stand alone del velocista DC, sono state nel centro di Londra, pur mantenendo l’ambientazione di Central City, che avrà dunque un look decisamente “europeo”: alcuni video e foto ci mostrano altri dettagli di design.

Il primo, e forse più importante, è il look di Supergirl: nella scene trapelata la vediamo scendere dall’alto. La scena “trafugata” è ripresa da molto lontano ed è impossibile vedere dei dettagli, ma notiamo sicuramente l’assenza di mantello (che immaginiamo verrà aggiunto in post-produzione per garantire un effetto più scenografico) e il fatto che la supereroina sfoggia una capigliatura corta e di colore corvino.

Non si tratta dunque, con tutta probabilità, di Kara Zor-El, la Supergirl bionda che tradizionalmente abbiamo visto in altre trasposizioni live action e animate e nell’Arrowverse, quanto di Cir-El, che vanta quello stile, anche se in quel caso il costume sarebbe diverso dai fumetti, dove solitamente è rappresentata con un costume nero con inserti blu e rossi. Potrebbe, tuttavia, essere semplicemente una versione alternativa di Kara, dato che tutto il film gioca con gli universi paralleli. Oppure, molto probabilmente. il regista Andy Muschietti potrebbe aver preso “in prestito” il personaggio di Lara Lane-Kent dalla serie di videogiochi Injustice, personaggio figlio di Clark Kent e Lois Lane, anch’essa dotata di un caschetto corvino ma dal costume più in linea con quello mostrato poco tempo fa dallo stesso regista su Instagram, così come dal look recentemente sfoggiato dall’attrice Sasha Calle, che interpreterà il personaggio nel film.

L’altro video rilasciato sul web mostra un’automobile nera dalla forma affusolata. Nessun indizio specifico in questo caso, ma si tratta sicuramente di un design non casuale, e potrebbe essere l’automobile di Bruce Wayne o, addirittura, la batmobile.

Left the best till last… That car 😍… Is that Keaton's batmobile or am I reading too much into the design pic.twitter.com/fE72mH6QqD — Aniq Ahmed (@AuroraA1990) June 19, 2021

Abbiamo, inoltre altre due foto ad altrettanti autoveicoli: il primo è un taxi, con le insegne della Central City Cab Company, mentre l’altro è un bus passeggeri che mostra Wonder Woman (Gal Gadot) testimonial di una campagna umanitaria.

Nel cast di The Flash ritroveremo, oltre a Ezra Miller e Michael Keaton (il cui ruolo non sappiamo quanto sarà esteso) anche Ben Affleck (che dovrebbe effettivamente interpretare Bruce Wayne per l’ultima volta in questo film), la già citata Sasha Calle in una inedita versione di Supergirl, Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdu (Nora Allen) e Ron Livingston (Henry Allen). L’uscita del film è prevista per novembre 2022.