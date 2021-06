Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe conferma indirettamente la sua presenza?

La trama di Spider-Man: No Way Home continua a restare un mistero, ma tantissimi indizi (e notizie ufficiali) sembrano ormai guardare alla certezza di un multiverso in cui Peter Parker incontrerà personaggi provenienti da altre incarnazioni del franchise.

È ufficiale il ritorno di Jamie Foxx nei panni di Max Dillon, ovvero l’Electro di The Amazing Spider-Man; Alfred Molina, di suo, ha spifferato ai quattro venti la sua partecipazione, in teoria segreta, come Doctor Octopus. Secondo molte voci autorevoli torneranno addirittura Tobey Maguire e Andrew Garfield, ma si tratta di una notizia mai confermata, ad ogni modo.

Tra i ritorni celebri, poi, abbiamo Willem Dafoe, che sarebbe stato avvistato sul set qualche tempo fa. Secondo una popolare teoria, il suo Goblin sarebbe il capo di una formazione di Sinister Six con personaggi presi da vari film. Intervistato da Collider sugli ultimi film su cui ha lavorato, Dafoe ha affermato:

Willem Dafoe was ask what films he had filmed this year during his interview with @Collider

He talked about how he filmed "Inside" then said "The other things I been doing lately I prefer to wait till we're ready for them to come out" pic.twitter.com/TOlmRkrOIi

