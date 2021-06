Tom e Jerry: il trailer della serie animata di HBO Max

Dopo il lungometraggio distribuito qualche tempo fa, Tom e Jerry ritornano con una serie animata realizzata da HBO Max intitolata Tom and Jerry in New York, e da poco è stato pubblicato online il trailer ufficiale, con i due character protagonisti nella Grande Mela.

Qui sotto trovate il trailer della nuova serie animata su Tom e Jerry.

La seria arriverà sulla piattaforma streaming a luglio. Nei nuovi episodi vedremo Tom che alloggerà nell’albergo cinque stelle chiamato Royal Gate Hotel, con Jerry pronto a seguirlo. Non mancheranno, ovviamente, inseguimenti e la solita violenza cartoonesca.

Considerando che lo show animato sarà ambientato a New York verranno mostrati alcuni luoghi caratteristici della Grande Mela, come Central Park e Broadway. Ed uno dei motivi per cui New York è la città che non dorme mai sarà anche il fatto che l’arrivo di Tom e Jerry condizionerà ulteriormente uno degli agglomerati urbani più importanti al Mondo.

Ricordiamo che i character di Tom e Jerry sono stati creati nel 1940, e che questa nuova serie animata permetterà a delle nuove generazioni di conoscere i due amati personaggi che fino ad ora hanno caratterizzato tutti questi decenni.