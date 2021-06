The Suicide Squad: James Gunn poteva uccidere tutti i membri della prima squadra

James Gunn ha parlato della sua libertà creativa per The Suicide Squad, rivelando che avrebbe potuto far fuori tutti i membri precedenti della Suicide Squad.

James Gunn per The Suicide Squad ha avuto carta bianca, e lo dimostra il fatto che lo stesso regista abbia parlato a Games Radar del fatto che per il suo lungometraggio avrebbe potuto utilizzare una squadra totalmente diversa, facendo praticamente fuori tutti i membri del lungometraggio di David Ayer.

Queste sono le parole di James Gunn sull’utilizzo dei membri della vecchia squadra di Suicide Squad, e sulla sua libertà creativa:

La produzione ha detto che avrei potuto tenere tutti i personaggi, oppure eliminarli tutti quanti. Avrei potuto fare una squadra completamente nuova, cosa che ho pensato, e loro mi dicevano ‘Puoi ucciderli tutti’. La Warner era a conoscenza della mia storia fin dall’inizio, ed erano convinti di me e delle mie idee. C’è tutto me stesso in questo film, e se ci sarà qualcosa che andrà storto sarà solo per causa mia.

Insomma, James Gunn è stato libero di fare le sue scelte, qualsiasi impatto potessero avere. Di certo The Suicide Squad rispecchierà in pieno lo stile di Gunn, e gli appassionati di cinecomics, dopo aver apprezzato i Guardiani della Galassia, non vedono l’ora di gustarsi la sua nuova produzione.