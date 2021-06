Samsung inserirà una fotocamera girevole negli smartphone pieghevoli?

La serie di Samsung degli smartphone pieghevoli è riuscita fino ad oggi a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel cuore degli appassionati, pronti ad abbracciare questa nuova politica come early adopters. Sembra che sperimentare i cambiamenti di questa tecnologia potrà essere nel corso dei prossimi mesi ancora più intrigante, in quanto è emerso un brevetto Samsung che mostra una vera e propria fotocamera girevole dedicata nello specifico agli smartphone pieghevoli.

Mentre il mondo della telefonia inizia ad abituarsi sempre di più alle fotocamere under-display, vuoi per comodità, vuoi per l’ottimo risultato già ottenuto dalle principali compagnie, Samsung potrebbe invece optare per un’opzione decisamente meno mainstream, ma non per questo non funzionale.

Il nuovo brevetto depositato ci ha già fornito alcuni piccoli dettagli in merito, ma è bene specificare che non è assolutamente certo che questa tecnologia verrà all’effettivo impiegata per i nuovi dispositivi, e che si tratta al momento di una semplice possibilità.

Parliamo di una fotocamera posta sull’angolo in alto a destra dello schermo che appare nelle prime foto del brevetto, e che pare sia in grado (grazie anche alla sua forma allungata) di ruotare fino a 180°, fungendo quindi sia come fotocamera interna che esterna. Piegando il telefono ci si troverebbe comunque in una situazione particolarmente agevole, in quanto questa si troverebbe in orizzontale e potrebbe comunque fare il suo lavoro.

Considerando che attendiamo ormai i nuovi Z Fold 3 e Z Flip 3 per quest’anno, risulta nello specifico alquanto improbabile che la nuova tecnologia sia dedicata agli imminenti device. I render ci hanno infatti mostrato novità del tutto diverse, e sembra quindi che Samsung potrebbe applicare questa novità solo nel corso dei prossimi anni, o magari con una nuova serie dedicata di cui non siamo ancora a conoscenza. In ogni caso i brevetti mostrano esclusivamente foto di dispositivi pieghevoli, e per il momento è quindi questo il territorio a cui prestare particolare attenzione per quanto concerne questa novità.