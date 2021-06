Facebook aggiornerà i suoi standard legati alla satira

Facebook aggiornerà i suoi standard della community per quanto concerne la satira, seguendo la raccomandazione del Comitato per il Controllo, così da avere una gestione migliore di questa tipologia di contenuti.

Questa mossa è la conseguenza della scelta, da parte di Facebook, di rimuovere un commento legato al governo Turco: il Comitato per il Controllo ha determinato tutto questo come sbagliato, suggerendo quindi di rivedere queste linee guida.

Il meme in questione è quello dei due bottoni (two buttons meme), dove il personaggio è indeciso quale dei due premere. Il Comitato per il Controllo ha detto:

Questo meme mostra lo stesso cartone animato in split-screen, con la bandiera turca al posto del volto del personaggio. Questo è indeciso, ponendo la sua mano destra sulla testa, sudando. Sopra al personaggio ci sono due bottoni che contengono due frasi diverse: “Il Genocidio Armeno è una bugia” e “Gli Armeni erano terroristi e se lo meritavano”. Il meme è stato condiviso scrivendo nel testo in alto, su Facebook, una emoji pensante.

Il motivo che Facebook ha citato per rimuovere il post è stato quello legato a Crudeltà e Insensibilità, in quanto “vittime di serio danno fisico o emozionale”. In passato Facebook aveva evidenziato come avrebbe fatto eccezione nella rimozione di post per la satira, senza però mai dettare degli standard.

Per questo motivo ora l’azienda di Zuckerberg, oltre che a stilare delle linee guida per i post satira, inizierà anche un processo di analisi di contenuti identici in contesti paralleli.

Il Comitato per il Controllo nasce dal fatto che Facebook ormai non può più prendere decisioni autonomamente per quanto riguarda la libertà di parola e la sicurezza online. Per questo motivo questo comitato, creato per affrontare le questioni più difficili, si avvale del giudizio indipendente di membri provenienti da una serie di contesti culturali e professionali.