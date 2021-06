The Beatles: Get Back – Il documentario di Peter Jackson su Disney+ da novembre

Disney ha annunciato che il documentario The Beatles: Get Back sarà diviso in tre parti e distribuito su Disney+ a novembre.

Il documentario di Peter Jackson intitolato The Beatles: Get Back si presenta come un’opera corposa tanto che sarà diviso in tre episodi da due ore che verranno distribuiti su Disney+ il 25, 26 e 27 novembre. Ad annunciarlo sono stati The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd.

Secondo quanto riferito The Beatles: Get Back mostrerà su Disney+ “un numero impressionante di nuovi video della band che Peter Jackson ha già visionato. Il regista ha passato ben tre anni a selezionare ed editare video dei Beatles per questo documentario”.

L’amministratore delegato di Disney Bob Iger ha dichiarato:

Da grande fan dei Beatles sono entusiasta del fatto che Disney+ sarà la piattaforma che distribuirà questa opera di Peter Jackson. Si tratta di una collezione di filmati mai visti fino ad ora, che offriranno uno sguardo inedito ad una band così influente a livello culturale.

The Beatles: Get Back è stato realizzato grazie a oltre 55 ore di filmati inediti, girati da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, e 140 ore di registrazioni audio, in gran parte mai ascoltate, delle sessioni di registrazione dell’album Let It Be.

Il documentario è diretto da Jackson e prodotto dallo stesso Jackson, Clare Olssen (They Shall Not Grow Old – Per sempre giovani) e Jonathan Clyde, mentre Ken Kamins e Jeff Jones di Apple Corps sono i produttori esecutivi.