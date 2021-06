James Gunn vorrebbe un crossover tra Marvel e DC Comics

Il Marvel Cinematic Universe è un colosso da miliardi di dollari, ed i film DC Comics stanno cercando una quadra negli ultimi anni, ma non si può dire che non si tratti di mega-blockbuster, ma a James Gunn intrigherebbe tanto incrociare con un crossover questi due universi.

Incalzato da un fan su Twitter, James Gunn ha parlato della possibilità di un crossover tra Marvel e DC Comics. Ecco le sue parole:

Mi è capitato di parlare della forza che potrebbe avere una cosa del genere sia per la Marvel che per la DC. Mi piacerebbe che accadesse. Non credo sia probabile, ma nemmeno che sia impossibile. Detto questo credo che i crossover siano meno affascinanti di una singola e forte storia.