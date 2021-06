Indiana Jones 5: nazisti all’inseguimento nelle nuove foto dal set

Le nuove foto dai set di Indiana Jones 5 propongono sfrenate corse in moto, sia all'epoca della seconda guerra mondiale che in tempi decisamente più moderni...

Le riprese di Indiana Jones 5 continuano e, allo stesso modo, continuano ad arrivare foto riprese dai set inglesi del film, con scene che infittiscono il mistero riguardo alla collocazione temporale delle vicende della pellicola.

Indiana Jones 5 production continues with MORE flashback scenes https://t.co/OrfzlkUDjF — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 15, 2021

Difatti molti scatti riguardano quello che sembra un inseguimento tra un sidecar e l’auto di un alto ufficiale nazista, andando ancora di più a corroborare la teoria che l’ambientazione relativa alla seconda guerra mondiale sia ben più di un semplice flashback quanto una parte piuttosto importante della pellicola.

Allo stesso tempo, però, sulle stesse strade è stata girata una scena in moto ambientata in periodi ben più recenti: chiaramente non sappiamo chi gli stuntman stessero interpretando o quando la scena fosse ambientata, andando così a infittire il mistero.

Potete vedere tutte le foto sul Daily Mail, a quest’indirizzo.

Sulla trama del film sappiamo ancora molto poco, a parte che alcune scene saranno ambientate in Inghilterra e altre, invece, in Sicilia. Il film sarà diretto (e sceneggiato) dal James Mangold di Logan: The Wolverine, con Steven Spielberg come produttore e supervisore. Nel cast, sono per ora confermati, oltre a Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

