Earwig e la Strega: rimandato al 21 luglio il film Studio Ghibli

A inizio mese, Lucky Red ha distribuito il primo trailer italiano di Earwig e la Strega, dando come data quella del 24 giugno: la nuova locandina, tuttavia, ci rimanda a luglio. Il post che la accompagna, sulla pagina Studio Ghibli Italia (gestita sempre da LR) è ancora più precisa, citando il 21 luglio.

L'appuntamento con #EarwigELaStrega è dal 21 Luglio #SoloAlCinema!A distanza di 7 anni, la magia dello #StudioGhibli… Posted by Studio Ghibli Italia on Friday, June 18, 2021

Si tratta del primo film dello Studio Ghibli realizzato in grafica CGI, diretto dal figlio del leggendario Hayao Miyazaki, Goro, che già ha diretto I racconti di Terramare e La collina dei papaveri.

Entrato a far parte della selezione virtuale del festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films, il film è stato distribuito lo scorso dicembre sulla tv di stato nipponica NHK General, mentre non è ancora arrivato nei cinema giapponesi causa situazione pandemica in corso.

Earwig e la Strega è tratto dall’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones, già autrice del libro “Il castello errante di Howl” da cui è stato tratto il capolavoro di animazione di Hayao Miyazaki.

Questa la sinossi ufficiale:

Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa fantastica in cui riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con incredibili poteri magici.

