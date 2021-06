Disney+ pubblica lo speciale “training montage” tratto dai film presenti sul suo catalogo

Ci vuole tanto impegno per raggiungere i propri obbiettivi, ma come si suol dire, la pratica rende perfetti! L’abbiamo visto in tantissimi film, e in alcuni di questi il “training montage” è un artifizio narrativo funzionale alla storia ed esaltante per lo spettatore: Disney+ dà la sua interpretazione con uno video realizzato montando spezzoni da vari film in catalogo sulla sua piattaforma streaming.

Il sapore della vittoria: Uniti si vince, L’Impero colpisce ancora, Mulan, Zootropolis, The Falcon and the Winter Soldier sono solo alcune delle opere citate nel video, che si rifà alla grande tradizione di questo tipo di scene nel cinema d’azione e in quello sportivo. Un montaggio serrato, una musica sempre più incalzante e ispiratrice, piccoli successi, fallimenti, scoramenti, l’arrivo all’obiettivo finale.

Indimenticabili quelli di Rocky: tra i classici Disney, invece, forse il più famoso è proprio quello di Mulan, sulle note di “I’ll make a man out of you”. Qual è il vostro preferito?

