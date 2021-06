Black Widow: i primi commenti al film Marvel sono entusiasti

I critici americani hanno già potuto vedere in anteprima Black Widow, e le parole di commento dopo la visione del lungometraggio sono più che entusiaste. Sembra che il film, in arrivo a luglio nelle sale cinematografiche italiane, abbia ancora una volta fatto centro, così come gran parte dei prodotti dei Marvel Studios.

Qui sotto trovate alcuni commenti positivi rivolti a Black Widow. Brandon Davis ha detto:

Si tratta di uno dei migliori standalone Marvel. Dall’inizio alla fine il film è grandioso.

Alisha Grauso ha aggiunto:

Questo film fa capire come Natasha Romanoff fosse il collante capace di tenere insieme gli Avengers. Ci sono scene d’azione alla John Wick in mezzo ad un film emozionante che parla dell’importanza della famiglia e di come le donne vengano trattate.

Jenna Busch ha semplicemente scritto:

Amo Black Widow, e mi fa arrabbiare il fatto che Scarlett Johansson meritasse questo film già molto tempo fa.

Erik Davis ha descritto Black Widow come:

Un action spy thriller che completa la storia di Natasha in maniera emozionante. Florence Pugh ha colto nel segno diventando subito iconica.

Infine Penny Nemiroff ha detto che Black Widow: