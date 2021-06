Space Jam: New Legends – rivelata la soundtrack del film con Lebron James

Quando esce un grande film della Warner Bros., altrettanto interessante è anche la soundtrack che lo accompagna, e Space Jam: New Legends ha da poco rivelato la sua. Tra gli artisti presenti nei brani della colonna sonora ci sono Sweetie, Lil Wayne, John Legend, Jonas Brothers, Joyner Lucas, Leon Bridges.

Qui sotto vedete il video che presenta la soundtrack di Space Jam: New Legends.

Questi sono tutti gli artisti compresi all’interno della soundtrack di Space Jam: New Legends: 24kGoldn (feat. Lil Wayne), Anthony Ramos, Big Freedia, BROCKHAMPTON, Chance the Rapper (feat. John Legend & Symba), Cordae & Duckwrth, Dame D.O.L.L.A., G-Eazy, P-Lo & White Dave, John Legend, Jonas Brothers, Joyner Lucas, Leon Bridges, Lil Baby & Kirk Franklin, Lil Tecca & Amine, Lil Uzi Vert SAINt JHN (feat. SZA), Sweetie (feat. Salt-N-Pepa & Kash Doll).

In Italia Space Jam 2 arriverà a settembre. Questa è la sinossi ufficiale:

Quest’avventura è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.