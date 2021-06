Mandibules: due uomini e una mosca – Una clip esclusiva del film

Oggi, 17 giugno, arriva al cinema Mandibules: due uomini e una mosca, film commedia realizzato da Quentin Dupieux, di cui vi proponiamo una clip esclusiva. Nel cast del lungometraggio c’è anche Bruno Lochet, mentre la produzione è affidata a Hugo Selignac e Vincent Mazei.

Jean-Gab e Manu sono amici per sempre e scemi da sempre. In missione per conto di un misterioso cliente, devono consegnare una valigetta in cambio di una banconota da cinquecento euro. Rubata una vecchia auto per la trasferta, trovano nel cofano una mosca gigante e decidono di addestrarla al furto. Insieme cullano il sogno di diventare ricchi ma la strada è lunga e l'imprevisto dietro l'angolo.

Il cast del film vede presenti nel lungometraggio: Grégoire Ludig nei panni di Manu, David Marsais come Jean-Gab, Adele Exarchopoulous che interpreta Agnès, India Hair come Cécile, Roméo Elvis interprete di Serge, Coralie Russier che fa Sandrine, e Bruno Lochet come Gilles.

Una volta terminato il montaggio del mio ultimo lungometraggio The Fallow Deer, mi sono reso conto che tutti i miei film erano commedie tutte riguardanti la morte. Infatti, in ognuno dei miei film, uno o più personaggio muoiono, spesso brutalmente ed il più delle volte in maniera inaspettata e scioccante per lo spettatore. Ma del resto il mio cinema sarà sempre caratterizzato dalle stesse ossessioni, dallo stesso modo di scrivere e dallo stesso sense of humor: è una certezza per me, non saprei come fare altrimenti.