Instagram: presto arriveranno le pubblicità sui Reels

Instagram sta per introdurre in tutto il mondo le pubblicità sui Reels, format che prevede dei video verticali di durata variabile. Questi video, a breve, potranno ricevere delle interruzioni pubblicitarie piazzate direttamente dall’applicazione.

Il formato, ispirato a quello introdotto da TikTok, aveva già pubblicità in India, Germania e Australia, ma adesso arriveranno in tutto il mondo. Queste pubblicità, che seguiranno lo stesso formato portrait, appariranno tra un Reel e un altro e dureranno al massimo 30 secondi. Infine, queste pubblicità potranno essere saltate, commentate e potrete perfino interagirci, magari arrivando sulla pagina prodotto.

L’azienda che detiene Instagram, ovvero Facebook, non è nuova per quanto riguarda la velocità di aggressione di nuovi format, e i Reels ne sono l’esempio pratico. L’arrivo delle pubblicità, che probabilmente potranno essere acquistate dal solito Gestore Inserzioni di Facebook, aggiunge semplicemente una conversione pratica per le aziende in uno dei format ormai più funzionali.

Questa tipologia di video, di solito lunga 30 secondi, prevede un video in verticale con scritte, musica e qualche effetto semplice da applicare. TikTok, diretto competitor per quanto riguarda questo format, e inizialmente esistito come app dal nome Musical.ly, permette dei video più lunghi e ha creato il suo successo proprio dedicandosi completamente a questo tipo di contenuto.

Le aziende su TikTok sono in grado di acquistare pubblicità tramite un account dedicato, che permette, una volta accettati, di piazzare pubblicità sempre con lo stesso format. I Reels, al contrario, sono uno dei formati che propone Instagram: a questi si accostano anche le Stories, i Post e i Video di IGTV.

Non il core business quindi dell’applicazione, questi Reels saranno però i primi ad ospitare queste pubblicità: successivamente compariranno anche tra gli altri contenuti, andando a popolare completamente la piattaforma con questo tipo di spot (che ricordiamo, potranno essere saltati senza problemi).