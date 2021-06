Morbius: Sony smentisce che il film con Jared Leto faccia parte del Marvel Cinematic Universe

Le parole di Tyrese Gibson sono durate giusto un paio d’ore, considerando che la Sony, attraverso Comicbook.com, ha voluto smentire il fatto che Morbius faccia parte del Marvel Cinematic Universe. Durante l’intervista di Brandon Davis, Gibson aveva confermato a precisa domanda il fatto che Morbius fosse un film del Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto riportato dalla Sony stessa attraverso Comicbook.com il lungometraggio è parte del Sony Cinematic Universe, e basta. Si tratta di smentite di circostanza? Staremo a vedere. La confusione di Tyrese Gibson però è stata dimostrata anche dal fatto che l’attore avrebbe citato ottobre 2022 come data di uscita di Morbius, mentre la stessa Sony ha confermato che il lungometraggio arriverà a gennaio.

Sulla sua partecipazione al film Gibson ha dichiarato:

Fare un film del genere con Jared Leto è stato entusiasmante, stressante ed anche d’ispirazione. Posso dire che è molto curioso lavorare con Leto. E poi il regista Daniel Espinosa mi ha tenuto in tensione tutto il tempo, lui è abbastanza deciso, se ti deve dire una cosa in maniera diretta lo fa senza mezzi termini. In questo modo però ha ottenuto delle ottime performance.