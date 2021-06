Morbius: Tyrese Gibson rivela che il film fa parte del Marvel Cinematic Universe

Tyrese Gibson sarà tra gli attori protagonisti di Fast and Furious 9, ma è compreso anche nel cast di Morbius, e l’attore ha chiarito, parlando a Comicbook.com, che il prossimo cinecomics Sony farà parte del Marvel Cinematic Universe.

Non sono servite molte parole a Gibson per rivelare che Morbius ed il Marvel Cinematic Universe sono una cosa sola: a precisa domanda di Brandon Davis l’attore ha risposto “Si”. E lo stesso Davis ha voluto ancora più specificare la cosa chiedendo: “Anche gli Avengers fanno parte di questo universo?”, e lo stesso Gibson ha confermato. Qui sotto trovate il video.

#Morbius star Tyrese Gibson says the movie is part of the Marvel Cinematic Universe. 🚨 pic.twitter.com/zweG5s85uk — Phase Zero (@PhaseZeroCB) June 15, 2021

Insomma, un ulteriore chiarimento del fatto che Spider-Man ed i personaggi dello Spider-Universe della Sony serviranno a unire i due universi cinematografici che, fino ad ora, hanno convissuto da separati in casa Marvel.

Jared Leto vestirà i panni dello sfortunato biochimico in Morbius, e insieme a lui nel cast abbiamo Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson, il film è diretto da Daniel Espinosa.

Come annunciato da Sony e Marvel, il film è stato rimandato dalla sua uscita del 21 gennaio 2022 a quella del 28 gennaio. Il film era ovviamente previsto in origine per uscire a luglio del 2020, ma problemi legati alla pandemia l’hanno posticipato più volte.